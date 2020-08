VN – Scatta l’operazione Castrovilli-2025. Ingaggio raddoppiato per allontanare le big

Entra nel vivo l’operazione Castrovilli-2025. La Fiorentina intende blindare il proprio gioiello, che da questa stagione vestirà la maglia n° 10, in modo da allontanare le pretendenti e farne il faro della ripartenza viola targata Commisso. Ci sono stati diversi corteggiamenti, a partire dalle big italiane (Roma e Inter) fino ad Arsenal e Red Bull Lipsia ma il presidente viola non ne vuole sapere. Anzi rilancia, e proprio in questo contesto si inserisce il lunghissimo rinnovo di contratto con consistente ritocco verso l’alto. Ci sono da limare le ultime cifre, ma il nuovo ingaggio di Castrovilli salirà dall’attuale milione (più premi) ai due a stagione come base fissa. Castro non lascia, raddoppia. DA SKY: “THIAGO SILVA, CHELSEA IN VANTAGGIO SULLA FIORENTINA”

