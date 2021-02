Ribery a caccia di continuità. La Fiorentina intanto riflette sul suo futuro

Sembrava soltanto un leggero affaticamento, e invece Ribery è stato costretto a saltare ben tre partite. In questo filotto la Fiorentina ha rischiato di affondare, dopo le sconfitte contro Inter e Samp, salvo poi ritrovare il sorriso imponendosi con lo Spezia. Ora però, Franck Ribery è pronto a riprendere il discorso interrotto il 29 gennaio a Torino, con un unico obiettivo: trovare continuità. Questo quanto possiamo leggere nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino. Per la Fiorentina resta invece l’obiettivo di migliorare il piazzamento della scorsa stagione e per farlo si augura, contrariamente a quanto accaduto fino ad ora, di poter contare sempre sul contributo del suo fuoriclasse. Basta dare un occhio ai numeri per rendersi conto di quanto sia stata a singhiozzo la stagione del francese. Assente per un quarto delle partite fin’ora disputate dai viola. Queste considerazioni portano inevitabilmente, visto la pesantezza dell’ingaggio, a fare delle riflessioni sul suo futuro. La volata finale avrà il suo peso, ma è chiaro che i viola non possano più permettersi di pendere così tanto per un giocatore che tra un mese compierà 38 anni. Un eventuale rinnovo infatti sarà fatto a cifre decisamente più basse. Il francese dal canto suo, farà di tutto per chiudere alla grande la stagione dimostrando di poter essere ancora determinante.