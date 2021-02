Sentite Baiano: “Ribery? Gli farei un contratto per altri 3-4 anni”

Così Ciccio Baiano ai microfoni di Radio Sportiva sulla Fiorentina:

Sarri alla Fiorentina? Sarebbe un grandissimo colpo. Non so come stanno le cose ma in ogni caso ha fatto bene la società a smentire perchè in questo momento bisogna concentrarsi sul campionato, senza adagiarsi troppo sulla classifica. Ribery? Ad un giocatore come lui farei altri 3-4 anni di contratto, finchè non è lui a voler smettere. E’ vero che ha avuto tanti infortuni in queste due stagioni, ma nel calcio sono i grandi giocatori a fare la differenza e far divertire i tifosi.