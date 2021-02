Kouamé ne salta tre, ma Ribery e Kokorin rispondono presente

La Nazione di oggi scrive che ormai la Fiorentina ha recuperato Ribery, ma non potrà contare su Kouamé. E non solo a Udine: l’ivoriano, che si è fermato ieri, ne avrà per una settimana, e visto che mercoledì c’è la Roma dovrà arrendersi per due, probabilmente tre gare. Di contro, c’è un Kokorin raggiante sui social, che si dice pronto e scherza con Vlahovic. Al serbo il compito di costruire dall’inizio la prima vittoria esterna del 2021, supportato magari per la prima volta da Malcuit, che però è ancora in ballottaggio con Venuti.