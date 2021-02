Galli: “Da Pulgar mi aspettavo di più, manca personalità. Borja? Un tuttocampista”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in avvicinamento alla partita di domani tra Udinese e Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

L’Udinese è una buonissima squadra, in salute e che gioca un buon calcio con individualità importanti. La Fiorentina deve proseguire sul cammino del secondo con lo Spezia e cercare di ricominciare ad aver una squadratura con un preciso obiettivo. Non credo che ci saranno più gli affanni che ci potevano essere settimane fa. vediamo i giocatori a disposizione, chi sarà recuperato o meno. Prandelli conosce bene questa rosa e farà di necessità virtù. Serviva un attaccante pronto? Penso di sì. Pensavo che Kokorin avesse bisogno di meno tempo per essere a disposizione. E’ già passato un mese e avergli visto fare solo 15′ è poca roba. Così come Malcuit che ancora ha giocato pochissimo. Non so a questo punto se la scelta è tecnica o è fisica. E’ inutile appesantire lo spogliatoio e il monte ingaggi, la scelta della società è stata ragionevole. Mediana? Pulgar è un giocatore da cui mi aspettavo molto di più. Avevo bisogno di personalità e presenza. faccio fatica a ricordare un passaggio lungo, i suoi passaggi sono massimo di dieci metri. Borja Valero è un tuttocampista. E’ vero che ha la sua età, ma per la lettura e l’abilità di stare in campo è inferiore a pochi. Prandelli in società?Conosce l’ambiente e la società, perchè no? Dovrebbe avere un potere incondizionato perchè altrimenti si crea confusione. Se assumerà un ruolo come il direttore tecnico avrà bisogno della fiducia totale da parte della società.