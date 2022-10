Bucchioni: “Mercato funzionale a Italiano. Mandragora di livello superiore”

Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta nel corso delle trasmissioni di Italia7, in cui ha risposto alle domande dei telespettatori:

Mercato sbagliato? Mandragora giocatore di livello superiore, ha qualità che ancora non si sono viste. Jovic te l'hanno regalato, non mi sento di dire che non andava fatto l'esperimento. L'errore è aver pagato Cabral e Ikoné quasi 35 milioni. Dodò doveva essere determinante, l'ha preso la Fiorentina, ma doveva andare al Bayern Monaco. Si è visto contro il Napoli e poi basta, così come l'assenza pesante di Nico Gonzalez. Questa squadra non è da Champions, ma neanche quella che abbiamo vinto negli ultimi tempi.