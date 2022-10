Italiano: “Vittoria con gli Hearts è servita. Gol da palla inattiva? Era ora”

La ricetta del tecnico alla vigilia di Lecce-Fiorentina: "Dobbiamo alzare ritmo e qualità tornando a gestire bene le pertite nei 90 minuti"

Redazione VN

Sui canali ufficiali ACF troviamo le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro il Lecce. Ve le riportiamo a seguire:

Quanto entusiasmo porta la vittoria i giovedì?

"Credo tanto perché ci serviva, dobbiamo cercare di sfruttare tutto quello che ci lascia in termini di situazioni positivi. Mi auguro che i ragazzi riescano a reagire anche in campionato così come hanno fatto in Conference con la doppia vittoria contro gli Hearts. Cerchiamo di correre in campionato perché siamo in ritardo e ci servono punti".

Cosa serve in campionato?

"Alzare il ritmo e la qualità. Capire bene il momento, quello di iniziare ad essere più attenti e di fare risultato. Approcciare, sviluppare e finire bene le partite. Dobbiamo avere il furore che serve a tutte le squadre, soprattutto a quelle che giocano lontano dalle mura amiche. In trasferta spesso non riusciamo ad essere noi stessi".

Quanto sono importanti i gol su palla inattiva?

"Importantissimi. Sono situazioni che possono sbloccare partite chiuse, difficili da sviluppare nella maniera in cui le hai preparate. In tante occasioni abbiamo subito questo, mentre contro gli Hearts siamo stati bravi ad andare in vantaggio attraverso una giocata provata. Sono situazioni che ti fanno vincere le partite, vanno provate con costanza. Ora lo facciamo, era ora perchè battiamo sempre molte palle inattive".

Che partita sarà quella contro il Lecce?

"Difficile. Il Lecce va forte, in casa ha uno spirito incredibile. E' una squadra pericolosa perché ha entusiasmo e grande ritmo tra le mura amiche. Dovremo cercare di affrontarla come abbiamo fatto l'ultima gara, con la concentrazione altissima e la consapevolezza di dover ripartire in campionato. Massimo rispetto però per una squadra che sta bene".

Tridente punto di forza del Lecce?

"Sì. Se parlo di ritmo e qualità è soprattutto per i giocatori che ha davanti. Sono pericolosi, rapidi, attaccano la velocità e sono molto bravi nell'uno contro uno. Da un punto di vista difensivo dovremo stare molto attenti".

Come affronterà le gare prima della sosta?

"Manca un mese a questa lunga sosta per il Mondiale. Abbiamo otto partite da affrontare con grande spirito, umiltà e sacrificio. Dovremo ottenere il più possibile. Tra Conference e campionato dobbiamo spingere, andare forte e cercare di fare punti. Il tutto attraverso le prestazioni perché se fai le cose per bene, giochi bene, i risultati li ottieni".