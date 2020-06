Bucchioni: “Lo stadio a Firenze? Inutile arroccarsi su qualcosa che non si può fare. Commisso…”

Enzo Bucchioni è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno Toscana per parlare della questione stadio:

“La città metropolitana è Firenze, quando mi diranno che le difficoltà per ristrutturare il Franchi sono state superate dirò chapeau. Ad ora risulta una disposizione del comune di Firenze che renda immutabile lo skyline per lo stadio. Adesso si sente dire che vengono cercate soluzioni alternative a Firenze, le infrastrutture hanno costi da 400 milioni, e le deve pagare Commisso? Arroccarsi su un qualcosa che non si può fare mi sembra sbagliato. Per quanto riguarda la Mercafir, Rocco sta affrontando gli stessi problemi dei Della Valle. Commisso con l’idea Campi (I COSTI DELLO STADIO A CAMPI) è passato dalle parole ai fatti, è uno che pensa in grande. E ad un ascoltatore che gli chiede cosa ci sia di vero dietro l’idea Ghoulam risponde: “Non mi risulta, guadagna anche tanto”.

