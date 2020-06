Bucchioni: “Ribery saprà gestirsi da campione. Vlahovic o Cutrone? Ecco chi scegliere”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana è intervenuto Enzo Bucchioni, sui temi della ripartenza di campionato ma anche e soprattutto della Fiorentina. Ecco le principali considerazioni:

Sui contratti in scadenza al 30 giugno serve una normativa, coinvolgendo anche il Governo. Altrimenti sono situazioni ingestibili, sono a decine e vanno sanate. Commisso? Io credo che le attenzioni vadano concentrate sulla vicenda Franchi: nel giro di due-tre mesi bisogna capire se la legge sugli stadi potrà essere cambiata. Bisogna essere chiari: o sì o no. Se Rocco non riuscirà a operare come vuole allora bisognerà abbandonare la vecchia casa e trovare una soluzione differente, che potrebbe essere Campi.

Ribery? A naso non ci sarà nella prima partita con il Brescia, ma in quanto campione saprà gestirsi da solo e sarà lui a garantire al tecnico il minutaggio del suo impiego. Il francese va gestito, è impensabile pensare che possa tornare subito quello che abbiamo visto prima dell’infortunio.

Vlahovic o Cutrone? Hanno recuperato completamente le forze, sono pronti davvero? Alcune volte il virus lascia degli strascichi. Sono molto intrigato dal serbo, alla pausa stava meglio dell’ex Milan. Magari in questo periodo le situazioni si sono parificate. L’importante è essere concentrati in queste dodici partite assolutamente difficili: dovrà essere molto bravo Iachini.