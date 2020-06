Bucchioni: “Commisso ha riportato il pallone a Firenze, i Della Valle lo avevano portato via”

Il giornalista Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno:

Bisogna fare una battaglia per aeroporto e per lo stadio, se Rocco Commisso vorrà fare lì lo stadio. Devono sedersi intorno al tavolo loro con le istituzioni, l’importante è fare il nuovo stadio e non perdere l’occasione di investimento di Commisso. Fiorentina social? E’ cresciuta molto, è un mondo nuovo che ha portato la proprietà americana. Immagino che via web possa nascere una nuova concezione di tv, un canale viola dedicato ai tifosi. Commisso ha riportato il pallone a Firenze, i proprietari precedente lo avevano portato via ma questo gioco è importante per la città.