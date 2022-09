Bucchioni: “Jovic e Cabral svegliatevi. Commisso? Finalmente nuovi argomenti”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il filo diretto del Pentasport ha trattato molti argomenti legati alla Fiorentina . È partito dalla richiesta dell'Argentina: "Penso che sia una bufala. Però, se dovesse essere vero spero che la FIFA intervenga il prima possibile, perché sarebbe una grande perdita per tutto il nostro campionato italiano se tutte le nazionali dovessero iniziare a fare in questo modo".

"Siamo una generazione cresciuta vedendo un'altra cultura di calcio. Il famoso gioco all'italiana. Non a caso gli piaceva Iachini. Ma adesso il calcio è cambiato ed è fatto anche di passaggi orizzontali e possesso palla. Ha anche usato parole molto importanti sulla politica, dicendo che qualcuno non voleva che la comprasse. Infine, ha parlato anche di cosa è successo a Campi Bisenzio per lo stadio. Sono tutti argomenti che in futuro vorremmo sicuramente approfondire".