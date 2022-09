Bongiorni: “Viola Park spettacolare. Jovic? Non si discute. Se ha rabbia…”

Bongiorni sul Viola Park e Cabral-Jovic

Redazione VN

L'ex dirigente e talent scout che ha lavorato anche per l'Atalanta, Antonio Bongiorni, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Ha iniziato parlando di Fiorentine della Dea: "L'Atalanta come la Fiorentina è riuscita negli ultimi anni a prendere giocatori che poi si sono affermati anche in campo internazionale. A livello italiano c'è qualche difficoltà in più è più facile andare a cercare il prodotto “semi lavorato”. La Fiorentina con il Viola Park farà del gran bene, perché permetterà alla società di ricreare delle buone basi per la crescita dei giovani".

Su Bianco e i giovani

"Credo che Italiano, portandoselo in prima squadra, abbia una chiara idea di cosa farci. I viola hanno costruito una rosa per coprire le doppie competizioni e in base agli obiettivi decidere cosa fare con il giovane ragazzo. Comunque, credo che facendo in questo modo possa servirgli moltissimo, di modo da capire cosa migliorare di se stesso e come crescere per conquistarsi dello spazio in squadra".

Su Cabral e Jovic

"Se il gioco della Fiorentina è fatto di fraseggi, Cabral non è adatto, se invece è un gioco alla ricerca degli spazi, può fare bene. Per il momento è un giocatore anomalo. Jovic? Non si può discutere. Se lui ha la giusta rabbia, penso che possa fare qualcosa di importante. La seconda parte del campionato riserverà molte sorprese".