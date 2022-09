Bentornato signor Martinez Quarta: Firenze ti aspettava da tempo

La Fiorentina ha finalmente ritrovato il miglior Lucas Martinez Quarta . Il difensore argentino, dopo un anno pieno di difficoltà formato da tante panchine, è tornato a scaldare il cuore di tutti i tifosi viola. Durante la sfida contro l'Hellas Verona ha svolto una prestazione perfetta: sradicando ogni volta la palla dai piedi degli attaccanti, anticipandoli sempre di testa. Insomma, ha sfruttato al meglio lo stile sfrontato della sua scuola argentina. Senza contare la sua pericolosità nei calci piazzati, che pur non essendo molto alto, si fa sempre notare nei calci da fermo. Contro i gialloblù ha pure sfiorato il record in Serie A dei palloni recuperati di Koulibaly con 20, arrivando a 18. Una prova monstre, del difensore che la Fiorentina aveva deciso di strappare qualche anno fa al River Plate, squadra dove è cresciuto, non spendendo nemmeno una piccola cifra (13 milioni di euro).

Dopo i tanti problemi difensivi di questo avvio di stagione, Vincenzo Italiano sembra aver trovato una nuova sicurezza, in attesa di capire come rientrerà Milenkovic e se Igor sarà in grado di svolgere una stagione allo stesso livello dell'anno scorso. Quarta in queste ultime gare ha sempre svolto delle ottime prove, difatti è stato inserito anche nella squadra del mese di Serie A fatta da WhoScored.com, sito specializzato in statistiche. L'argentino sta ritrovando il sorriso sul volto e le sue ultime prove ne sono un chiaro esempio. È sempre bello poter capire quanto possa essere importante sentirsi in fiducia e avere delle persone al proprio fianco che credono in te.