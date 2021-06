Bucchioni: “Italiano sa adattarsi. Garcia? Vorrebbe club che disputi le coppe”

Il giornalista: "Italiano sarebbe un allenatore che viene e non ti chiede nulla, non verrebbe con la forza contrattuale di Gattuso"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole: "Garcia? Ad un certo punto mi risulta fosse in pole position, ma vorrebbe una squadra che giochi le coppe europee".

Il giornalista continua: "Italiano? A me piace, sarei andato a prenderlo a gennaio. Il problema ora è riuscire a liberarlo perché ha da poco firmato un nuovo contratto con lo Spezia. Italiano sarebbe un allenatore che viene e non ti chiede nulla, non verrebbe con la forza contrattuale di Gattuso. E' un tecnico che ha la sua idea di calcio ma sa adattarsi".