Bucchioni: “Ikoné è inutile. Quest’anno sta mancando l’euforia”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport della prestazione di ieri sera della Fiorentina: "Il 4-0 finale esagerato. Una delusione enorme, soprattutto dal punto di vista psicologico. La Fiorentina ha fatto la partita. Facendo questo tipo di calcio, creando tante occasioni, devi concretizzare nel migliore dei modi. Il problema non riguarda solo Jovic, ma tutti i calciatori della Fiorentina. L'anno scorso c'era anche l'euforia, dove ti riusciva tutto. Quest'anno invece è l'esatto opposto".

"La storia che Jovic fatica a giocare senza uno che gli libera gli spazi davanti l'avrei analizzata in modo più approfondito. Magari mettendo uno come Cabral davanti a lui. C'è il bisogno di cambiare qualcosa, cercando di recuperare al meglio e il prima possibile Sottil e Nico Gonzalez".

"Ikoné quando l'abbiamo preso ci siamo anche esaltati, perché era un nome conosciuto. Ma la realtà è che al momento è un giocatore inutile, perché salta l'uomo e non fa più niente".

"Non è un direttore sportivo alla Corvino. Lui si basa molto sulle relazioni. Ha moltissime conoscenze nel mondo del calcio e questo lo aiuta ad andare alla ricerca di giocatore grazie a dei consigli. Non credo che abbia fatto un brutto mercato, ma non mi sembra nemmeno che venga sfruttato al massimo il suo potenziale".