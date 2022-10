Minotti: “Fiorentina succube di errori del singolo. Su Jovic…”

L'ex difensore e attuale dirigente sportivo e opinionista televisivo, Lorenzo Minotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del momento della Fiorentina: "Fossi in loro assimilerei anche la fase difensiva. Perché è una squadra che produce e non segna, ma in difesa se andiamo a vedere ha subito tutti gol con errori inutili. Questi errori che dipendono dal singolo sono assimilabili a quelli sotto porta. Sono degli errori mentali. Questi giocatori hanno bisogno di lavorare sotto al punto di vista psicologico, della cattiveria e della fame".