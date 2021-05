Bucchioni: “Ieri Gattuso ha rifiutato la Fiorentina. Decisivo clima di Fio-Nap”

Il giornalista: "No di Gattuso. Se Rocco riuscirà a convincerlo non lo so, ma ieri sera la situazione mi sembrava abbastanza irrecuperabile"

Redazione VN

Enzo Bucchioni ha fornito la sua ricostruzione della vicenda Gattuso. Queste le sue parole a Radio Bruno: "La causa scatenante che ha turbato molto Gattuso è stato il clima che ha trovato a Firenze, il tutto poi si è concretizzato sotto al tunnel nell'immediato post gara di Fiorentina-Napoli. Gattuso sostiene di essere stato offeso pesantemente, ieri ha chiamato Pradè dicendogli che non sarebbe più venuto.

Bucchioni continua: "Ieri Gattuso ha convocato un summit con il suo gruppo di lavoro prendendo la decisione, non si sente desiderato. Se Rocco riuscirà a convincerlo non lo so, ma ieri sera la situazione mi sembrava abbastanza irrecuperabile".