Commisso a 360°: “Intenzione è tenere Vlahovic. Sarà viola più forte”. E su Gattuso glissa

Dal piano tecnico alle infrastrutture, il n°1 viola affronta tanti argomenti. E non si risparmia le frecciatine a stampa e burocrazia

Redazione VN

Mattinata intensa oggi al Viola Park. Protagonista assoluto Rocco Commisso, che a margine dell'incontro al quale hanno partecipato anche la dirigenza viola, l'architetto Casamonti e una rappresentanza della stampa, ha affrontato vari temi. Vi riassumiamo il tutto tornando sui concetti più importanti: "Abbiamo messo tanti soldi nel centro sportivo nel giro di un minuto. La patrimonializzazione? Non funziona così, i soldi comunque non si buttano via. Se qualcuno mi vuole bene solo perché spera che li butti via, non va bene. Se qualcuno mi istiga a fare cose che non è giusto fare, non va bene. Mi appello sempre alle cose giuste".

Commisso continua: "Un po' di business lo so fare. L'ho detto fin dal primo giorno: se i ricavi non si alzano è difficile fare successo qui. Come si alzano? Il Viola Park può darsi che ci aiuti. Si deve vincere e andare avanti. Lo stadio, anche se si farà, sarà concluso nel 2026, non è detto che sia ancora qua. Sarebbero 7 anni da quando sono arrivato, io volevo fare tutto in 2... A settembre 2019 resettammo il progetto di Marco (Casamonti, ndr) per ristrutturare il Franchi ma non ce l'hanno lasciato fare. Non dico di accontentarmi, ma devo vivere con la realtà di Firenze e dell'Italia".

Su Vlahovic: "Una risposta ancora non so darvela, ma la nostra intenzione è tenerlo alla Fiorentina: "Dobbiamo fare l'operazione con lui, in modo da accontentarlo, e con il procuratore". In questi giorni - lo ricordiamo - l'entourage di Vlahovic si trova a Firenze: novità a breve?

Sul futuro tecnico: "I tifosi hanno sofferto? Sì, ma ho sofferto anche io. Qualcuno della stampa li sta istigando a pensarla come la pensate voi. La politica vuole comandarmi sulle infrastrutture, i media sul piano tecnico. Voi altri avete portato avanti 10-15 allenatori, senza contare i giocatori. Io sono qua per proteggere la mia società e chi ci lavora, questo è il mio compito. Non posso dire che domani vinceremo. Credevo che la squadra di quest'anno fosse più forte di quella dell'anno passato. Abbiamo speso molti soldi comprando giocatori, ma i risultati non sono arrivati. Vediamo cosa succede a Crotone, arrivare undicesimi non è come arrivare diciottesimi. L'intenzione è rendere la Fiorentina più forte, farla stare stabilmente nella parte sinistra della classifica e prima o dopo andare anche più in alto".

Su Gattuso e la programmazione: "Gattuso? (ride, ndr) Oggi parliamo del Viola Park. Programmazione? Vi farò sapere quando saprò anche io. Può darsi tra un giorno, una settimana o un mese, ma questo non vuol dire che nel frattempo non abbiamo lavorato".

Su Mancini come modello a cui ispirarsi e sulla solidità della Fiorentina: "Ieri sera ho mandato un messaggio a Mancini perché suo figlio lavora qui con noi. Mi sono congratulato con lui, tiferò sempre per l'Italia. Sarebbe un bel modello cui ispirarsi, ma nella vita non faccio promesse che non posso mantenere: l'unica cosa che assicuro è che la Fiorentina non fallirà mai. Abbiamo una situazione finanziaria ottima, seppure i soldi li abbiamo spesi e persi. Quando faccio i calcoli è perché li ho semplificati... Quando qui avremo finito saremo a più di 300 milioni messi nella Fiorentina".

Sul ricorso presentato da Italia Nostra contro la costruzione del Viola Park: "Alcuni mi consigliavano di fermarmi due mesi fa. Io ho detto di no perché siamo nel giusto. Abbiamo l'ok di tutti, non è concepibile che il ricorso sia portato avanti solo da una persona che rappresenta se stessa. Hanno aspettato fino all'ultimo prima di fare il ricorso al TAR, meglio se sto zitto... Speriamo bene, altrimenti sì che me ne torno a casa". La decisione sul ricorso - lo ricordiamo - è attesa per la giornata di domani".