VN – Gattuso si allontana? No, tutt’altro: gli aggiornamenti

Il tecnico del Napoli è il preferito dalla dirigenza viola per prendere in mano le redini del nuovo progetto Fiorentina, e non ci sono segnali di allontanamento in vista, per il momento

Saverio Pestuggia

Vi abbiamo riportato, specie nella serata di ieri, alcune notizie e indiscrezioni secondo le quali Gennaro Gattuso e la Fiorentina si sono allontanati nelle ultime ore. Secondo quanto ci risulta, invece, la trattativa sta andando avanti, pur essendo ancora lungi dall'essere conclusa. Il tecnico calabrese è ancora ben saldo al primo posto nella lista delle preferenze della società viola, che attende la fine del campionato per affondare il colpo. Ricordiamo che il Napoli è ancora nel pieno della lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.