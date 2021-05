Non solo Gattuso. Per il futuro piacciono anche piste straniere

Tanti nomi per il post-Iachini

Il toto-allenatore continua ad essere uno dei temi più dibattuti a Firenze. Archiviata con fatica anche questa stagione, la palla passa a Commisso e la dirigenza che dovranno decidere a chi affidare la panchina l'anno prossimo. Il preferito, non è un mistero, è Gennaro Gattuso. Tuttavia, il recente interesse mostrato nei suoi confronti da Lazio e Juventus potrebbe complicare il suo approdo in Viola. Per questo motivo, la Fiorentina si sta tutelando mettendo a punto diversi piani B. Juric, Abel Ferreira, Marcelino o Paulo Fonseca: questi i nomi in lizza nel caso in cui non dovesse arrivare Gattuso. Lo riporta Tuttosport.