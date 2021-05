Gattuso e Vlahovic i nodi da sciogliere, con Pradè ancora al timone

La riunione di ieri ha gettato le basi per le prossime settimane, nelle quali prenderà forma il mercato della Fiorentina

Daniele Pradè sta facendo mercato: già solo questo è un indizio concreto sulla sua permanenza alla Fiorentina. Possibile, semmai, un innesto tecnico all'interno del suo staff. Tiene banco il tema relativo al futuro di Vlahovic, il cui procuratore è a Firenze. Ci sono tante pretendenti, ma c'è anche la volontà di prolungare il contratto alle condizioni richieste. Il Milan offrirebbe soldi e contropartite tecniche, ma la Fiorentina non ci sente, difficile che si sieda per trattare. Ieri, intanto, la dirigenza viola si è seduta davvero, ma per capire qualcosa di più sul nuovo allenatore bisogna attendere la fine della volata Champions. In molti hanno interpretato la pausa dovuta al confronto sul campo tra Napoli e Fiorentina come un raffreddamento tra le parti. Lazio e Juventus si fanno minacciose, ma la Fiorentina vuole Gattuso, basta che la voglia anche lui. Lo scrive La Nazione.