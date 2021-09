Bucchioni: “I giocatori non erano da retrocessione. E la Fiorentina è al 60-70%”

Il commento a caldo del giornalista che sulla gara contro l'Inter aggiunge: "Martedì sono sicuro che ci divertiremo"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dopo la vittoria esterna della Fiorentina per 2-1 sul Genoa: "I giocatori non erano da retrocessione come credevamo l'anno scorso, sta emergendo la loro voglia di dimostrare. Saponara, ad esempio, aveva bisogno di un tecnico che gli dicesse cosa fare, come era successo a Empoli con Sarri".