Bucchioni: “Contava vincere, ma Commisso? Serve fare calcio, basta con questa situazione”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno al termine di Fiorentina-Spezia. Questo il suo commento alla vittoria viola per 3-0: “Oggi contava vincere, gli altri discorsi secondo me non hanno molto senso oggi, non m’interessano. La Fiorentina ha iniziato la gara un po’ condizionata dalla paura, ma il mio pensiero va a cosa farà Commisso in futuro perché non se ne può più di questa situazione. Bisogna fare meglio calcio. Facciamo questi 13 punti e voltiamo pagina”.