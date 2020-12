Bucchioni: “Commisso parlava troppo, sarebbe servito di più ora”. Sul mercato e Iachini…

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Questi non possono essere i giocatori della Fiorentina, hanno un altro valore se guardiamo alla loro storia. Iachini? Al di là del suo valore, sarebbe un errore colossale cambiare di nuovo l’allenatore. Aggiungerebbe caos al caos in un momento in cui c’è bisogno di sicurezze. La società deve entrare a gamba tesa sui giocatori, guardarli in faccia e risolvere i problemi che ci sono nello spogliatoio. Mi sarei aspettato delle dichiarazioni da parte di Rocco Commisso. Per mesi e mesi ha parlato troppo, ora invece avrebbe dovuto farlo per difendere l’allenatore e responsabilizzare la squadra. Rivoluzione a gennaio? Cambiare tutta la squadra è complicato, ma quei 3-4 scontenti vanno messi sul mercato. Serve gente motivata”.