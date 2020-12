Bocci: “A Bergamo vista una Fiorentina pronta per il baratro. Crisi di Ribery imbarazzante”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “A Bergamo ho visto una Fiorentina pronta per il baratro come poche altre volte mi è capitato di vedere in vita mia. Non si è mai visto un difensore rimbalzare su un attaccante come ha fatto Pezzella su Zapata. Quelli che in teoria dovrebbero essere i migliori, come lui, Caceres e Castrovilli, sono sempre i peggiori in campo”.

Bocci poi continua: “La crisi di Ribery è quasi imbarazzante, quando perde la palla si ferma. Ho letto il suo post, ho fiducia, ma spero che possa fare la differenza il più in fretta possibile altrimenti qua non ce ne caviamo le gambe. Guardando in faccia Vlahovic mi sembra l’unico che abbia voglia di spaccare il mondo. Sono preoccupato, la situazione è seria. La Fiorentina è la squadra più spenta della Serie A, tutte le altre hanno un organizzazione di gioco o almeno un punto di riferimento, come il Torino con Belotti”.