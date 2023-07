Bucchioni: “Castrovilli, niente allarmi. Beltran proposto, ma serve altro”

Attacco? "Spero non si riparta da Jovic e Cabral che l'anno scorso hanno palesato dei problemi a metterla dentro. La Fiorentina crea tantissimo e loro hanno finalizzato poco. C'è una serie di incastri da tenere di conto, non è che la Fiorentina può andare a scegliersi l'attaccante. Beltran è stato proposto, fisicamente non è un centravanti. È più una seconda punta, non è in pole position per diventare la punta della Fiorentina".