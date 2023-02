Bruni: “Europa dia slancio in campionato. Occhio al Verona, è in salute”

"Il Verona è in buona salute, anche grazie ai ritocchi del mercato. Non è facile spiegare l'alternanza di prestazioni tra campionato e Europa per la Fiorentina. Forse la coppa offre stimoli e motivazioni maggiori, dovrebbe essere un'iniezione di fiducia da trasmettere in campionato, da non confondere con la presunzione di pensare che con il Verona sarà facile. Lo slancio della qualificazione agli ottavi va trasformata in energia per il campionato. Barak al Verona ha fatto bene, quando si cambia non sempre si trova subito la giusta via, ma è un buon giocatore".