Clamoroso al Var. Per la goal line technology è rete, ma l’arbitro annulla

Fiorentina-Braga verrà ricordata per un episodio singolare quanto assurdo

Clamoroso quanto successo al 50' di Fiorentina-Braga: la palla di Cabral finisce dentro la porta, anche grazie all'aiuto della goal line technology. L'orologio dell'arbitro Bastien suona, il fischietto indica il centro del campo e il brasiliano corre sotto ai tifosi per festeggiare. Ma dopo un lungo conciliabolo tra arbitro e Var, la rete viene annullata. Dopo 4 minuti di attesa, il gol del 2-2 non viene convalidato, una scelta che farà sicuramente discutere: non c'è luce tra il pallone e la linea di porta - la spiegazione - anche se dal frame televisivo seppur di poco la marcatura sembra buonissima.