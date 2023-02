Primavera, Milan-Fiorentina LIVE dalle 16 su Violanews

Aquilani sfida Abate, viola in cerca di punti per restare nel gruppo di testa

Al ''Puma House of Football - Centro Vismara'' di Milan si gioca Milan-Fiorentina, ventunesima giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023. I viola di Aquilani vogliono dare seguito alla bella vittoria contro il Cagliari per restare agganciati al gruppo di testa. Rossoneri in cerca di punti preziosi per la lotta salvezza. LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1