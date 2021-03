Si aspettava una stagione diversa Borja Valero, anche a livello personale. “Vorrei giocare tutte le partite” disse il giorno della sua ri-presentazione. Sapeva anche lui di non partire, sulla carta, come un titolare ma certamente non immaginava che avrebbe giocato meno che all’Inter. Al netto di una carta d’identità un po’ datata, ma pur sempre a distanza di pochi mesi dalle sue ultime apparizioni in una squadra arrivata seconda in Serie A e in finale di EL.

I numeri

Nell’ultima stagione agli ordini di Conte, infatti, nonostante una prima parte da emarginato (mai impiegato nelle prime 12 di campionato), lo spagnolo era stato 9 volte titolare in campionato e altre 4 tra Champions ed Europa League, in totale 25 presenze ufficiali per 1350′ circa. In questa Fiorentina così in affanno, invece, Borja Valero è stato fin qui elemento di contorno: 18 gettoni in campionato ma oltre la metà collezionati nei minuti finali di gara (grazie alle 5 sostituzioni). Solo 4 volte è stato titolare, tra cui l’impresa in trasferta contro la Juventus. Mai ha giocato 90′ interi. Aggiungendo anche la gara di Coppa Italia ad Udine, il minutaggio stagionale fa 495′ (diciannovesimo della rosa).

Il ruolo

Una storia che ricorda in parte quella del connazionale Josè Maria Callejon passato da essere semi-titolare nel Napoli (45 presenze di cui 35 da titolare nell’ultima stagione) a riserva fissa in viola. E anche per Borja, insieme evidentemente ai propri demeriti, c’è pure una questione tattica. A 36 anni il passo è quello che è, specie per chi non ha mai fatto della fisicità la sua forza, ma con la sua visione di gioco e la sua esperienza lo spagnolo avrebbe potuto rendersi più utile da regista – come nella partita dello Stadium e come accadeva con Conte – anzichè da trequartista senza arte né parte. Difficilmente le ultime 10 giornate cambieranno un destino che sembra scritto, con l’addio a fine stagione. Ma Borja proverà almeno a lasciare un bel ricordo nella città in cui ha scelto di vivere dopo aver appeso le scarpette al chiodo.

-Gonzalo: “Sempre grato ai tifosi viola. Vi racconto un aneddoto su Anderson”