Gonzalo: “Sempre grato ai tifosi viola. Vi racconto un aneddoto su… Anderson”

L’ex capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez ha raccontato le fasi più importanti della sua carriera al portale argentino TyC Sports. Tra una serie di aneddoti e racconti, l’ex numero 2 viola ha parlato anche della sua esperienza in terra fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Presenza nell’undici storico viola? Non mi sembrava vero, lo hanno scelto i tifosi. Non mi rendevo conto di cosa fosse questo riconoscimento, poi ho iniziato a leggere gli altri nomi e c’erano campioni come Dunga, Batistuta, Baggio e Rui Costa… Sarò sempre grato ai tifosi della Fiorentina. Compagno più festaiolo? Nessun dubbio, Anderson. Appena arrivò a Firenze mi chiese subito dove potevamo uscire. Un lunedì, quando il giorno dopo avevamo libero, siamo usciti insieme. Di solito compravo da bere ma lo facevo in maniera tranquilla. Quella sera, invece, invitai Anderson al tavolo e lui iniziò a ordinare bottiglie di champagne da 1000 euro in su, e non smetteva di ordinarle. Al momento di pagare il conto che dissi che lo avremmo diviso, ma mi rispose che pagava tutto lui. Perfetto così