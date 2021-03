Quarta: “Vi racconto i miei cinque difensori preferiti al mondo”. C’è Pezzella

Martinez Quarta ha rilasciata una breve intervista ai social ufficiali della Fiorentina. In questa ha stilato la sua personale classifica riguardante i cinque difensori centrali preferiti dal Chino:

Per me i cinque migliori difensori che ho potuto osservare e vedere giocare sono: Maidana, un giocatore del River Plate di cui sono stato compagno di squadra. Ho iniziato a giocare centrale assieme a lui. Per me è un calciatore molto forte e intelligente. Non è rapido, ma è veramente un bel difensore. Mi piace molto Sergio Ramos. E’ un giocatore molto completo, uno dei migliori al mondo. Poi, ho sempre detto che German (Pezzella, ndr) è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Quando io ero nelle giovanili e lui giocava in prima squadra lo guardavo molto giocare. Oggi giochiamo assieme nella difesa della Fiorentina. Un altro difensore che mi piace è Marquinos, sa avanzare palla al piede, è veloce e forte fisicamente. In nazionale ho giocato anche con Otamendi. Non sarà molto alto per essere un centrale, come me d’altronde… ma è un giocatore intelligente, legge bene le situazioni. Questi sono cinque difensori che mi piacciono molto. Ce ne sono molti altri che stanno attraversando un buon momento. A me, personalmente, piacciono questi cinque