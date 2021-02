Borja Valero annuncia: “Firenze casa mia, con la mia famiglia resteremo a vivere qui”

Il centrocampista viola ed ex Inter Borja Valero ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it. Ecco alcuni estratti delle sue lunghe dichiarazioni:

“Sono molto contento di essere tornato a quella che è stata casa mia per diverso tempo. Avevo diverse offerte, e questa cosa mi ha fatto felice in un momento molto particolare come quello che stiamo vivendo. Ma quando è arrivata quella da Firenze non ho avuto dubbi e subito abbiamo deciso di tornare qui. Purtroppo le cose non stanno andando nel modo sperato. Sul campo la squadra non dimostra quello che vale ‘sulla carta’ e quindi questo non conta. Non abbiamo avuto molto tempo di lavorare all’inizio dell’anno e anche con il cambio di allenatore la situazione, che porta nuove idee, si è verificato lo stesso. Dobbiamo e possiamo fare di più per una piazza come Firenze.

Inter? Il bilancio è assolutamente positivo. Dopo 5 anni a Firenze ho provato un’altra esperienza con un top club e devo dire che sono molto soddisfatto per quello che ho fatto, soprattutto per quello che è successo all’inizio dello scorso anno. Ero quasi ai margini e poi sono stato impiegato in molte partite importanti. È stato un grande orgoglio per me e mi ha fatto capire, ancora una volta, che lavorando bene si ottiene tutto.

I giovani nello spogliatoio? Sicuramente c’è differenza rispetto a quando ero giovane io. Noi avevamo il terrore in alcuni momenti di relazionarci con i giocatori più esperti ma credo che il rispetto non manchi da parte dei giovani di oggi. Certo, io non ho mai detto ‘bro’ o ‘frate’ a nessuno ma non la vedo come una cosa negativa, sono soltanto cambiati i tempi. Futuro? Abbiamo già deciso e resteremo a Firenze a vivere. Non poteva essere altrimenti dopo tutti questi anni”.

