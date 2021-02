Il retroscena: Ribery al Monza? Alla Fiorentina poteva tornare Jovetic

Ve lo ricordate con la maglia della Fiorentina e dell’Inter? Vi sarebbe piaciuto rivederlo a Firenze? I viola ci hanno provato in queste settimane, sarebbe tornato a disposizione di Prandelli che già lo aveva allenato. Alla fine è rimasto al Monaco, con la Fiorentina che ha puntato su altri giocatori. Se Jovetic poteva venire a Firenze, Frank Ribery poteva passare al Monza (Boateng ha provato a dare il suo contributo). Sarebbe stato l’ennesimo colpo in attacco di Galliani, che dopo Balotelli e Diaw aveva pensato pure all’ex Bayern. Non si è conclusa l’operazione, chissà in futuro. Lo riporta il giornalista Gianluca Di Marzio sul sito del suo libro, Grandhotelcalciomercato.com.

E INTANTO LA FIORENTINA ASPETTA GLI ULTIMI DOCUMENTI PER KOKORIN