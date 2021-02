Monza, è Ribery il sogno per la A. E Boateng ha provato ad anticipare i tempi: il retroscena

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al Monza di Berlusconi e alla volta di regalare al club un altro campione. L’ultima idea porta a Franck Ribery (ve lo abbiamo raccontato anche ieri). Il giornale in edicola oggi aggiunge altri dettagli, l’anfitrione dell’operazione sarebbe Kevin Prince Boateng che ha giocato in viola con il francese e i due sono molti amici. Non solo, Boateng avrebbe addirittura cercato di anticipare i tempi provando a convincere il giocatore ad approdare al Monza già nel mercato che si è appena concluso. Ribery, tuttavia, ha scelto di rimanere alla Fiorentina fino al termine della stagione.