Bonato: “Vlahovic era il re, complicato sostituirlo. Ma Cabrale Piatek…”

Il dirigente sul dopo Vlahovic: "Era impossibile prendere un calciatore dello stesso livello dell'attaccante serbo"

Il direttore sportivo Nereo Bonato, ex dirigente di Udinese e Sassuolo, ha commentato anche l'arrivo di Arthur Cabral alla Fiorentina nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb. Queste le sue parole: "Sostituire Vlahovic è complicato. Era il re. La scelta della Fiorentina è stata quella di andare su un profilo esperto che conosce il campionato italiano come Piatek. E Cabral in Svizzera ha fatto un inizio di campionato molto importante".