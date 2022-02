Gullit su Vlahovic: “Peggior cosa trasferirsi dalla Fiorentina alla Juventus”

Gullit ha rivisto in Vlahovic l'affare Baggio

"Per me è stato una sorta di déjà vu, come quando la Juve acquistò dai viola Roberto Baggio. La peggior cosa che puoi fare da giocatore della Fiorentina è trasferirti alla Juventus. Lo dice la storia: ieri come oggi, i tifosi fiorentini non sono contenti. Ho sentito che c'era la possibilità che Vlahovic andasse in Inghilterra, ma le formazioni che lo volevano, non sono riuscite a convincerlo. Lui voleva restare in Italia perché da voi si sente a casa. Per la Juve è stato un grande colpo perché si è assicurata per tanti anni un grande attaccante. Congratulazioni".