Galli: “Vlahovic? Operazione fantastica per la Fiorentina. A giugno poi…”

Il pensiero dell'agente

"Vlahovic alla Juventus? Non credevo potesse andare via a gennaio. Alla fine però ha fatto un’ottima operazione pure la Fiorentina. Sostituire il capocannoniere non è facile ma trovo l’operazione fantastica. A giugno penseranno cosa fare, Cabral intanto è un giocatore interessante. Hanno un’arma in più, Italiano".