Sconcerti: “Vlahovic non è un ingrato. Commisso formidabile, ha preso tutto il piatto”

Il pensiero del noto giornalista

"Non è la Fiorentina che voleva vendere a tutti i costi Vlahovic, ma è Vlahovic che voleva andarsene, quindi a quel punto la società ha cercato di contenere i danni. La Fiorentina ha venduto un giocatore che non era più suo, come Chiesa, che non parlava nemmeno più con la società, ha preso 80 milioni di euro e sotto questo aspetto è stato un affare perfetto. Vlahovic ha esercitato un suo diritto e non possiamo dire che è un ingrato, lo sarebbe stato se fosse andato via a zero, invece ha portato 80 milioni. Questa operazione non si fa in due giorni. La Fiorentina ha perso un giocatore che se n'era andato, Commisso è stato formidabile al tavolo da poker, ha preso tutto il piatto".