Striscione contro ACF: Daspo per un tifoso juventino di Milano, Digos al lavoro

Scatta il primo Daspo per lo striscione dietro la Fiesole da parte di alcuni supporter bianconeri arrivati da Milano... solo per una foto

A lui i poliziotti sono arrivati anche grazie alle telecamere di sicurezza del Franchi. Secondo il portale, il gruppo è partito da Milano e dopo essere arrivato a Firenze ha affisso lo striscione. A quel punto è stata scattata una foto, poi pubblicata sul profilo Facebook dei Viking ed il gruppo è ripartito in macchina alla volta di Milano. Dalle telecamere si esclude che il gruppo possa aver avuto un appoggio logistico in città o in provincia e adesso la Digos sta identificando gli altri quattro giovani che erano insieme all'operaio milanese.