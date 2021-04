Bocci sull’affare Chiesa: “Andava venduto il primo anno di Rocco”

Così il giornalista ai microfoni di Radio Bruno. Bocci ha analizzato tanti temi nel corso della trasmissione A pranzo con il Pentasport su passato, presente e futuro della Fiorentina

"Per la prossima stagione vorrei Juric in panchina, riesce anche ad allenare squadre costruite non in maniera perfetta. Per quanto riguarda la dirigenza, darei fiducia a Pradè anche il prossimo anno. Voleva prendere Jovetic a gennaio, che sarebbe tornato di corsa, in caso di addio di Ribery. Corvino? Per me Pantaleo ha fatto più cose buone che cattive, credo che serva tempo per far maturare alcuni calciatori. Nel secondo mandato di Corvino la squadra ha rischiato la Serie B ma il dirigente ebbe a disposizione un portafoglio molto limitato. Lotta salvezza? Credo sarà ancora una battaglia molto dura, le prossime due giornate ci daranno qualche informazione in più. Chiesa? Ero tra quelli che credeva che non sarebbe esploso al primo anno di Juve, però nessun allenatore lo ha mai messo in discussione, anche in Nazionale Mancini ha sempre creduto in lui. Chiesa voleva andare via già il primo anno di Commisso ed è stato un errore non cederlo in quel momento, la Fiorentina avrebbe incassato una grossa cifra. Poi questo errore è stato pagato in maniera pesante perché Callejon non ha portato nulla."