Montella: “Non avevamo un obiettivo. Esonero? Giocatori non adatti”

L'ex allenatore viola torna a parlare

Vincenzo Montella è tornato a parlare dopo l'ultima esperienza vissuta sulla panchina viola, e l'ha fatto sulle pagine del Corriere dello Sport. Non parlava pubblicamente dalla sera dell'esonero di oltre un anno e mezzo fa, e infatti anche lui stesso ammette di aver voglia di tornare in pista con una nuova avventura. E proprio della sua ultima avventura in viola ha parlato, partendo dalla fine, ovvero dall'esonero: " Commisso ha entusiasmo, prima o poi farà esperienza. Non avevamo un obbiettivo, abbiamo avuto un calo e ha pagato l'allenatore".

Montella ha anche spiegato di come, secondo lui, quando la società arriva ad un brusco esonero, vuol dire che "erano stati scelti giocatori non adatti alle caratteristiche dell'allenatore". L'Aeroplanino poi ha raccontato un aneddoto con Ribery, legato alla famosa con la sostituzione della partita contro la Lazio, che tanto fece arrabbiare il 7 viola: "Per stemperare gli ho chiesto se non fosse arrabbiato perché dovevo sostituirlo prima. Il giorno dopo abbiamo parlato serenamente e adesso abbiamo un bellissimo rapporto". Parlando di Vlahovic poi, ha raccontato di come il giovane serbo non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale: "La sua crescita è un successo che sento un po' mio, è molto forte".