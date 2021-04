Superlega, la resa dei conti in Lega Serie A. La posizione della Fiorentina

Superlega: presto un’assemblea per valutare i ruoli di Agnelli, Marotta e Scaroni. In Premier 14 club chiedono le dimissioni dei dirigenti coinvolti

Su La Gazzetta dello Sport si parla della prima riunione di Lega Serie A dopo il caos Superlega. Processo rinviato, ma che si farà: i ruoli sotto accusa sono quelli di Marotta, anche consigliere federale, e Scaroni, consigliere di Lega, ma è contro Agnelli che i club pensano alla causa per il doppio gioco ritenuto decisivo nel non aver concluso un affare da 1,7 miliardi di euro con i fondi. Dai tre club superleghisti solo silenzio. A fine assemblea Ferrero, Preziosi e Fienga hanno chiesto le dimissioni di Marotta e Scaroni, discorso stoppato da De Laurentiis e Barone perché non era un punto all'ordine del giorno.

Il presidente Dal Pino ha attaccato gli ex scissionisti Juventus e Inter per essersi messe di traverso nell'affare fondi per interessi personali. Bianconeri e nerazzurri erano tra i sette club che avevano firmato la lettera di sfiducia a Dal Pino, accusato di aver allungato i tempi della trattativa con i fondi penalizzando le offerte tv: critica che è stata rovesciata su Inter e Juventus, e in seconda battuta anche sulle altre firmatarie della lettera (Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona) con cui condividono una strategia comune.