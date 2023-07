Bocci: “Parisi? Ok a prescindere dalla Conference, come portiere e centravanti”

Intervenuto negli studi di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha commentato così le ultime mosse di mercato viola: "Parisi? E' un giocatore che piace alle grandi squadre. Noi in teoria in quel ruolo siamo ben coperti, Biraghi è il capitano, ma in caso di Europa servirebbe a far ruotare molto gli esterni come piace a Italiano. Amrabat-Arabia? Credo che il giocatore non ci voglia andare ancora e ne avrebbe tutte le ragioni, non ha vinto quasi niente in carriera. Pioggia di milioni? Per ora i club arabi hanno pagato tanto i giocatori ma non i club. Ikoné? Se gli danno 8 milioni per tre anni sistema sei generazioni... Mi dà sempre l'impressione di poter diventare un giocatore importante, se avesse più convinzione e coraggio per saltare l'uomo invece che dare quella palla odiosa indietro sarebbe molto forte.