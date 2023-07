Valcareggi: “Portiere? Manca da 18 mesi, il tempo per Vicario o Provedel c’era”

Storico procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi ha parlato dei temi di casa Fiorentina a Tmw Radio: "E' da un anno e mezzo che manca il portiere e ancora non è stato fatto niente... Doveva esser preso Vicario l'anno scorso o Provedel che secondo me è il più forte di tutti. Audero? Vorrei un portiere più forte, il tempo c'era. Amrabat? Che vada pure, più che bravo è utile. Fra due mesi non ci ricorderemo più di lui. Hjulmand come sostituto? Bravo. In attacco Jovic lo terrei ma deve avere più agonismo".