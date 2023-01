Bocci: “Nico determinante, ma dobbiamo sperare sia in salute. Perché Sabiri?”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato la sfida di ieri dell'Olimpico: "E' stata la miglior partita del 2023 e se consideriamo anche il finale di 2022 non abbiamo visto tante partite migliori. C'è stata la forza di reagire dopo un "gollonzo" dove la difesa non era ben sistemata e il pareggio ci sta stretto. Milenkovic ? La sua partita è cresciuta dopo l'errore, nel suo complesso la prestazione è stata buona e tra le migliori di quest'anno, Mondiale compreso. Ranieri invece è stata una piacevole sorpresa: la mossa di non prendere un quarto centrale è stata sbagliata, ma se gioca come ieri legittima la sua posizione.

Amrabat? Non può avviare l'azione, non può fare il regista e l'organizzatore ma dare equilibrio alla squadra e ieri la Fiorentina non ha patito, ma quando ci affacciamo di là si vede che manca un po' di qualità. Per mercoledì mi preoccupa Bonaventura, che ieri è stato spremuto. Nico Gonzalez? E' un professionista a tutto tondo, dopo il no della Fiorentina al Leicester è tornato motivato: dobbiamo solo sperare che stia bene. Tutta la squadra gioverà delle sue giocate per raddrizzare la stagione, ma solo se è in salute. Jovic? Il suo atteggiamento non piace, si vede che ha le qualità per essere un giocatore di livello, e proprio per questo fa rabbia". Sulle ultime ore di mercato: "Perché Sabiri? Se lo consideriamo un trequartista ne abbiamo già due, esterni ne abbiamo sei. Le squadre non si fanno con le opportunità, ma con criterio".