VN – Tutto fatto per il rinnovo di Biraghi? La società precisa

Cristiano Biraghi e la Fiorentina ancora assieme, ecco le notizia del pomeriggio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il capitano viola ha rinnovato il proprio contratto col club. Le trattative, come vi avevamo raccontato sono apparse fin da subito in discesa e nelle ultime ore si è arrivati alla quadra definitiva. Biraghi si è legato alla Fiorentina fino al 2025, questa la nuova scadenza di contratto per il terzino ex Inter. Scadenza che, dunque, viene spostata di un'ulteriore stagione. Biraghi sarà ancora una delle colonne portanti della viola del futuro.