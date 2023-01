La Fiorentina pesca dalla Samp? Altro obiettivo blucerchiato oltre a Sabiri

La Fiorentina oltre alla trattativa per Sabirista dialogando con la Sampdoria per un altro profilo. Secondo Calciomercato.com infatti le due società stanno lavorando per Mehdi Lèris (LA SCHEDA). Il giocatore ex Chievo potrebbe approdare in viola già ora e non a giugno come Sabiri. Pradè e Barone hanno sorprese in serbo per la fine del mercato?