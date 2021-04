Bocci: “La Fiorentina non è preparata per giocare con il coltello tra i denti”

L'opinione del noto giornalista fiorentino

"Sono tutte fondamentali. Il calendario è brutto e si sapeva. La squadra non mi sembra preparata per affrontare queste ultime sette partite con il coltello tra i denti. Ho visto il Cagliari e il Parma e hanno un atteggiamento completamente diverso. I viola sembrano essere sempre compassati, col Sassuolo è bastata un episodio per sbriciolarsi. La rimonta, miracolata, con l’Atalanta doveva mettere in ginocchio gli avversari, invece sono bastati tre minuti per buttarla via. I cambi, inoltre, sono tornati ad essere quasi un danno per la Fiorentina, le ultime due partite lo dimostrano a pieno. Ero preoccupato anche il giorno dopo aver vinto Benevento, figuratevi adesso. Perché mi sembra che i viola abbiano sì più qualità, ma meno strumenti degli avversari per salvarsi. Pezzella? La stagione è nata male anche in estate, sembrava trapelare che la Fiorentina non avesse fiducia in lui. "