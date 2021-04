L’opinione: “Fragilità viola mi spaventa. Difesa? Basta con la difesa a zona!”

Le parole di Roberto Tricella, doppio ex di Verona e Juventus

"Pessimismo viola giustificato? La Fiorentina fa bene a preoccuparsi perchè ha un calendario impegnativo e i 5 punti di vantaggio non sono tantissimi. Più che altro è la fragilità che sta mostrando che deve far preoccupare. Le altre squadre sono abituate alla bagarre per la salvezza, i viola no. Potrebbe subire questo aspetto psicologico più di altri, un po' come succede al Cagliari. Verona? I viola troveranno una squadra motivata che cercherà di fare la sua partita, anche se la tradizione viola in terra veneta è favorevole. Difesa viola? Mi sono sorpreso, però non più di tanto. Mi stupisco sempre però del fatto che marchino prevalentemente a zona. Nella partita con l'Atalanta Zapata ha saltato da solo con Bonaventura. C'è qualcosa che non va... In questa situazione di classifica marcherei in modo diverso all'interno dell'area di rigore"